Глава FIDE объяснил поражение Непомнящего в 12-й партии матча за шахматную корону

Глава FIDE Дворкович объяснил поражение Непомнящего в 12-й партии матча за шахматную корону стрессом
Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович объяснил поражение россиянина Яна Непомнящего в 12-й партии матча за шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем, передает Sport24.
Россиянин играл черными фигурами. Встреча завершилась на 38-м ходу. Непомнящий совершил в концовке партии грубую ошибку, которая привела к проигрышу. Счет в матче стал равным — 6:6.
«Поражение Яна — это был стресс. Это волнение не перебороть, оно всегда есть. Всегда есть напряжение, всегда есть ответственность. Ян вышел на эту партию с пониманием, что матч может почти закончиться, если бы он выиграл. И ведь шанс на победу был. В этот момент напряжение стало настолько высоким, что появились неточности», — заявил Дворкович.
13-я партия пройдет 27 апреля и начнется в 12:00 по московскому времени. Непомнящий будет играть в ней белыми фигурами.
Матч будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведен тай-брейк из четырех партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц.
Напомним, что в июле Непомнящий досрочно стал победителем турнира претендентов — 2022. Второе место занял Дин, третье — азербайджанец Теймур Раджабов.
20 июля стало известно, что действующий чемпион мира Магнус Карлсен отказался играть против Непомнящего. Это дало право россиянину провести матч за шахматную корону с представителем Китая. В 2021 году в матче за шахматную корону Карлсен обыграл Непомнящего.
Ранее сообщалось, что Ян Непомнящий прокомментировал свое поражение в 12-й партии матча за шахматную корону с представителем Китая Дин Лижэнем.