Глава FIDE объяснил поражение Непомнящего в 12-й партии матча за шахматную корону

«Поражение Яна — это был стресс. Это волнение не перебороть, оно всегда есть. Всегда есть напряжение, всегда есть ответственность. Ян вышел на эту партию с пониманием, что матч может почти закончиться, если бы он выиграл. И ведь шанс на победу был. В этот момент напряжение стало настолько высоким, что появились неточности», — заявил Дворкович.