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Американский шахматист признался, что болеет за Непомнящего в матче за шахматную корону

Бывший армянский, а ныне американский гроссмейстер Левон Аронян рассказал, что болеет за россиянина Яна Непомнящего в матче за мировую шахматную корону против китайца Дин Лижэня. Его слова передает "Чемпионат".

Американский шахматист признался, что болеет за Непомнящего в матче за шахматную корону
© РИА Новости

"Конечно, я за Янчика! Мы с ним прекрасно знакомы, я с ним в свое время занимался. Я считаю, что он заслужил быть чемпионом мира своим отношением к шахматам", — сказал Аронян.

26 апреля Ян Непомнящий уступил Дин Лижэню в 12-й партии матча за звание чемпиона мира. Противостояние завершилось на 38-м ходу победой китайского спортсмена. Следующая партия между соперниками пройдет 27 апреля, начало в 12.00 по московскому времени. Матч будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведен тай-брейк из четырех партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц.

Ранее вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин заявил о прошлогодней проблеме Яна Непомнящего, которая возникла в поединке за шахматную корону в этом году.

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