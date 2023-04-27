Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем за звание чемпиона мира

Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем в 13-й партии матча за звание чемпиона мира
Инициатива перешла к представителю Китая.
Завершилась 13-я партия матча за звание чемпиона мира между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем.
Россиянин, игравший белыми фигурам,и спасся по ходу партии, и завершил ее вничью на 39-м ходу.
Счет в матче - 6,5:6,5.
В календаре осталась одна классическая партия, она пройдет 29 апреля, Непомнящий будет играть черными фигурами. Если эта партия завершится вничью, победителя матча выявит тай-брейк.