Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем за звание чемпиона мира

Инициатива перешла к представителю Китая.

Завершилась 13-я партия матча за звание чемпиона мира между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем.

Россиянин, игравший белыми фигурам,и спасся по ходу партии, и завершил ее вничью на 39-м ходу.

Счет в матче - 6,5:6,5.