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Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем в 13-й партии матча за звание чемпиона мира

Инициатива перешла к представителю Китая.

Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем за звание чемпиона мира
© РИА Новости

Завершилась 13-я партия матча за звание чемпиона мира между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем.

Россиянин, игравший белыми фигурам,и спасся по ходу партии, и завершил ее вничью на 39-м ходу.

Счет в матче - 6,5:6,5.

В календаре осталась одна классическая партия, она пройдет 29 апреля, Непомнящий будет играть черными фигурами. Если эта партия завершится вничью, победителя матча выявит тай-брейк.

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