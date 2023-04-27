Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем за звание чемпиона мира

Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в предпоследней партии матча
Предпоследняя 13-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнь, завершилась ничьей. Об этом пишет РИА Новости.
Непомнящим играл белыми фигурами, партия завершилась после 39-го хода. Итог 13-й партии - 6,5:6,5.
Матч за мировую шахматную корону проходит в Астане. Заключительная партия состоится 29 апреля. На ней Непомнящий сыграет черными фигурами. Если и она завершится ничьей, на следующий день шахматистов ждет тай-брейк.
Напомним, кандидатом на звание чемпиона мира Непомнящий стал в результате победы в турнире претендентов в 2022 году. В связи с тем, что действующий чемпион норвежец Магнус Карлсен отказался защищать свой титул, соперником россиянина стал Лижэнь, который занял второе место в турнире претендентов.