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Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в предпоследней партии матча

Предпоследняя 13-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнь, завершилась ничьей. Об этом пишет РИА Новости.

Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем за звание чемпиона мира
© РИА Новости

Непомнящим играл белыми фигурами, партия завершилась после 39-го хода. Итог 13-й партии - 6,5:6,5.

Матч за мировую шахматную корону проходит в Астане. Заключительная партия состоится 29 апреля. На ней Непомнящий сыграет черными фигурами. Если и она завершится ничьей, на следующий день шахматистов ждет тай-брейк.

Напомним, кандидатом на звание чемпиона мира Непомнящий стал в результате победы в турнире претендентов в 2022 году. В связи с тем, что действующий чемпион норвежец Магнус Карлсен отказался защищать свой титул, соперником россиянина стал Лижэнь, который занял второе место в турнире претендентов.

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