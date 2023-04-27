Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем за звание чемпиона мира

Предпоследняя 13-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнь, завершилась ничьей. Об этом пишет РИА Новости.

Непомнящим играл белыми фигурами, партия завершилась после 39-го хода. Итог 13-й партии - 6,5:6,5.

Матч за мировую шахматную корону проходит в Астане. Заключительная партия состоится 29 апреля. На ней Непомнящий сыграет черными фигурами. Если и она завершится ничьей, на следующий день шахматистов ждет тай-брейк.