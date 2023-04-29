Чемпион мира по шахматам определится на тай-брейке
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в субботу черными фигурами сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в 14-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Встреча проходит в Астане.
Партия завершилась вничью на 90-м ходу. После 14 партий счет в матче равный - 7:7. 30 апреля пройдет тай-брейк с укороченным контролем времени.
Регламент тай-брейка предусматривает четыре партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. При равенстве счета предусмотрены две блиц-партии с контролем времени 5 минут + 3 секунды на ход, если и они не определят победителя, состоятся еще две блиц-партии с таким же контролем. В случае сохранения равенства будет проведена одна или несколько блиц-партий с контролем времени 3 минуты + 2 секунды на ход - вплоть до момента определения победителя. Перед каждым раундом тай-брейка предусмотрено проведение новой жеребьевки цвета.