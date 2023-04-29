Чемпион мира по шахматам определится на тай-брейке

Регламент тай-брейка предусматривает четыре партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. При равенстве счета предусмотрены две блиц-партии с контролем времени 5 минут + 3 секунды на ход, если и они не определят победителя, состоятся еще две блиц-партии с таким же контролем. В случае сохранения равенства будет проведена одна или несколько блиц-партий с контролем времени 3 минуты + 2 секунды на ход - вплоть до момента определения победителя. Перед каждым раундом тай-брейка предусмотрено проведение новой жеребьевки цвета.