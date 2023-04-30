Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в первой партии тай-брейка

В субботу Непомнящий и Лижэнь провели 14-ю партию в матче за шахматную корону. Она снова была сведена к ничьей. После 14 партий счет равный – 7:7. Это была последняя партия по классическим шахматам. На тай-брейке шахматисты проведут четыре партии в рапид.