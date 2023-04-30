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Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в первой партии тай-брейка

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и представитель Катая Дин Лижэнь сыграли вничью в первой партии тай-брейка матча за мировую шахматную корону. Непомнящий играл черными фигурами. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в первой партии тай-брейка
© РИА Новости

В субботу Непомнящий и Лижэнь провели 14-ю партию в матче за шахматную корону. Она снова была сведена к ничьей. После 14 партий счет равный – 7:7. Это была последняя партия по классическим шахматам. На тай-брейке шахматисты проведут четыре партии в рапид.

В прошлом матче за звание чемпиона мира Ян Непомнящий уступил норвежцу Магнусу Карлсену, который в этом году отказался от матча.

Матч за шахматную корону проходит в Астане (Казахстан).

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