Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в первой партии тай-брейка
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и представитель Катая Дин Лижэнь сыграли вничью в первой партии тай-брейка матча за мировую шахматную корону. Непомнящий играл черными фигурами. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
В субботу Непомнящий и Лижэнь провели 14-ю партию в матче за шахматную корону. Она снова была сведена к ничьей. После 14 партий счет равный – 7:7. Это была последняя партия по классическим шахматам. На тай-брейке шахматисты проведут четыре партии в рапид.
В прошлом матче за звание чемпиона мира Ян Непомнящий уступил норвежцу Магнусу Карлсену, который в этом году отказался от матча.
Матч за шахматную корону проходит в Астане (Казахстан).