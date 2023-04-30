Ян Непомнящий проиграл матч за звание чемпиона мира по шахматам

Гроссмейстер Дин Лижэнь стал победителем чемпионата мира по шахматам, который прошел в Астане (Казахстан). Судьба титула решилась на тай-брейке. Об этом пишет «Чемпионат».

До тай-брейка Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли 14 партий с классическим контролем времени, но так и не выявили победителя. После последней партии счет составил 7:7.

Три первых партии тай-брейка также не принесли победу ни одному из шахматистов - все они закончились вничью. Счет составил 1,5:1,5.

Исход противостоянии решился в четвёртой партии тай-брейка, в которой российский шахматист, игравший белыми фигурами, потерпел поражение. Партия завершилась на 68-м ходу. Счёт на тай-брейке — 2,5-1,5 в пользу Лижэня.

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