Карпов объяснил поражение Непомнящего в матче за титул чемпиона мира

Российский гроссмейстер Анатолий Карпов объяснил поражение Яна Непомнящего в матче за титул чемпиона мира против китайца Дина Лижэня. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Не хватило стойкости, где то нервная система дала сбой, шансов у него было очень много», — заявил Карпов, добавив, что китайский шахматист проявил больше находчивости.

Он отметил, что Непомнящего стоит похвалить за выход в финал, а Лижэня — поздравить с победой.

Ранее 30 апреля Непомнящий, для которого это была вторая попытка завоевать мировую шахматную корону, проиграл Лижэню в четвертой партии тай-брейка. Три первые партии завершились вничью. Итоговый счет — 2,5-1,5. Китаец стал 17-м чемпионом мира.