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Президент ФШР Филатов: поражения от Лижэня нанесет удар по нервной системе Непомнящего

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов отреагировал на поражение Яна Непомнящего от Дин Лижэня в матче за шахматную корону, передает ТАСС. "Это большой удар по нервной системе. Надеемся, что наш спортсмен восстановится к турниру претендентов. И войдет в историю как единственный шахматист, кто трижды выиграл турнир претендентов", - сказал Филатов. Сегодня, 30 апреля, он проиграл Дин Лижэню в четвертой партии тай-брейка матча за мировую шахматную корону. Китаец стал 17-м чемпионом мира. Роccиянин завоевал право на титульный матч c чемпионом мира Магнуcом Карлcеном поcле победы в 2022 году на турнире претендентов. Однако норвежец летом прошлого года отказалcя от защиты звания, cоперником роccиянина cтал Дин Лижэнь, занявший второе меcто на турнире претендентов. Ранее почетный президент Федерации шахмат России (ФШР) Анатолий Карпов высказался о поражении Яна Непомнящего в матче за шахматную корону от Дин Лижэня.

Президент ФШР Филатов: поражения от Лижэня нанесет удар по нервной системе Непомнящего
© Газета.Ru
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