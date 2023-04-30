Непомнящий прокомментировал поражение в матче за титул чемпиона мира по шахматам

«У меня было много шансов. Были позиции, когда я мог реализовать своё преимущество. В то же время было много проблем в финальной стадии.



Конечно, надо было использовать свои шансы в классической части матча. Тай-брейк — это лотерея. С моей стороны было много ошибок, вот и всё», — приводит слова Непомнящего «Матч ТВ».