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Непомнящий прокомментировал поражение в матче за титул чемпиона мира по шахматам

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий подвёл итоги матча за всемирную шахматную корону с китайцем Дином Лижэнем. Россиянин уступил на тай-брейке со счётом 1,5-2,5. После 14 партий с классическим контролем счёт был равным — 7-7.

Непомнящий прокомментировал поражение в матче за титул чемпиона мира по шахматам
© Betassist

«У меня было много шансов. Были позиции, когда я мог реализовать своё преимущество. В то же время было много проблем в финальной стадии.

Конечно, надо было использовать свои шансы в классической части матча. Тай-брейк — это лотерея. С моей стороны было много ошибок, вот и всё», — приводит слова Непомнящего «Матч ТВ».

Напомним, что изначально Непомнящий и вовсе должен был оспаривать чемпионский титул с норвежцем Магнусом Карлсеном. Но тот отказался от участия в матче.

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