Непомнящий и Личжэнь высказались об итоге матча за шахматную корону
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий предположил во время пресс-конференции, что его шансы на победу в тай-брейке были достаточно высоки, пишет ТАСС.
Напомним, что в воскресенье, 30 апреля, в Астане завершился чемпионат мира по шахматам. В решающем матче встретились Непомнящий и китаец Дин Личжэнь. После 14 классических партий счет был равным - 7:7.
Судьбу шахматной короны решила четвертая партия тай-брейка. По ее итогам китаец победил со счетом 2,5:1,5.
Непомнящий подчеркнул, что надеялся выиграть в матче. Вместе с тем, добавил гроссмейстер, ему следовало победить соперника во время классических партий.
По его мнению, после напряженных поединков тай-брейк стал своего рода лотереей.
По данным агентства, во время пресс-конференции Непомнящий «с трудом сдерживал слезы».
Его противник, в свою очередь, признался, что когда Ян отказался продолжать партию, то едва смог сдержать эмоции и не расплакаться.
Напомним, что призовой фонд турнира составил € 2 млн (176,7 млн рублей). В случае завершения соревнований по итогам классических партий победителю полагалось 60%, проигравшему - 40%. Так как исход турнира решился на тай-брейке, фонд был разделен в пропорции 55 на 45.