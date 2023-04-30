$80.51-1.0588.37-1.83

Непомнящий и Личжэнь высказались об итоге матча за шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий предположил во время пресс-конференции, что его шансы на победу в тай-брейке были достаточно высоки, пишет ТАСС.

Напомним, что в воскресенье, 30 апреля, в Астане завершился чемпионат мира по шахматам. В решающем матче встретились Непомнящий и китаец Дин Личжэнь. После 14 классических партий счет был равным - 7:7.

Судьбу шахматной короны решила четвертая партия тай-брейка. По ее итогам китаец победил со счетом 2,5:1,5.

Непомнящий подчеркнул, что надеялся выиграть в матче. Вместе с тем, добавил гроссмейстер, ему следовало победить соперника во время классических партий.

По его мнению, после напряженных поединков тай-брейк стал своего рода лотереей.

По данным агентства, во время пресс-конференции Непомнящий «с трудом сдерживал слезы».

Его противник, в свою очередь, признался, что когда Ян отказался продолжать партию, то едва смог сдержать эмоции и не расплакаться.

«Катастрофа». Тренер Непомнящего о поражении в матче за мировую корону

Напомним, что призовой фонд турнира составил € 2 млн (176,7 млн рублей). В случае завершения соревнований по итогам классических партий победителю полагалось 60%, проигравшему - 40%. Так как исход турнира решился на тай-брейке, фонд был разделен в пропорции 55 на 45.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий