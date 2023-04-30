Непомнящий и Личжэнь высказались об итоге матча за шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий предположил во время пресс-конференции, что его шансы на победу в тай-брейке были достаточно высоки, пишет ТАСС.

Напомним, что в воскресенье, 30 апреля, в Астане завершился чемпионат мира по шахматам. В решающем матче встретились Непомнящий и китаец Дин Личжэнь. После 14 классических партий счет был равным - 7:7.

Судьбу шахматной короны решила четвертая партия тай-брейка. По ее итогам китаец победил со счетом 2,5:1,5.

Непомнящий подчеркнул, что надеялся выиграть в матче. Вместе с тем, добавил гроссмейстер, ему следовало победить соперника во время классических партий.

По его мнению, после напряженных поединков тай-брейк стал своего рода лотереей.

По данным агентства, во время пресс-конференции Непомнящий «с трудом сдерживал слезы».

Его противник, в свою очередь, признался, что когда Ян отказался продолжать партию, то едва смог сдержать эмоции и не расплакаться.