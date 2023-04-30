$80.51-1.0588.37-1.83

Песков — о поражении Непомнящего: наши гроссмейстеры будут работать дальше

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отреагировал на поражение россиянина Яна Непомнящего в матче за звание чемпиона мира по шахматам с китайским спортсменом Дин Лижэнем.

«Поздравим его [Лижэня], он был сильнее, наши гроссмейстеры будут работать дальше», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

В напряжённом матче за звание 17-го чемпиона мира по шахматам, в котором были сыграны все 14 обязательных партий и четыре партии тай-брейка, Ян Непомнящий уступил Дин Лижэню. Партия завершилась на 68-м ходу. Счёт на тай-брейке — 2,5-1,5 в пользу гроссмейстера из Китая.

«Катастрофа». Тренер Непомнящего о поражении в матче за мировую корону

17-м чемпионом мира по шахматам, первым в истории Китая, стал Дин Лижэнь. До него титул действующего чемпиона мира с 2013 года сохранял за собой норвежец Магнус Карлсен.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий