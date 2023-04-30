Ян Непомнящий заработал 900 тысяч евро в матче за шахматную корону

В Астане в воскресенье, 30 апреля, завершился матч за мировую шахматную корону. Призовой фонд матча составил 2 млн евро. Об этом пишет РИА «Новости».

По условиям матча, большую часть фонда (55%) забрал победитель - китаец Дин Личжэнь. Оставшиеся 45% достались россиянину Яну Непомнящему, который уступил сопернику со счетом 2,5:1,5.

Таким образом, отмечает агентство, Личженю достались 1,1 млн евро, а Непомнящему - 900 тыс. евро.

Кроме того, китайский гроссмейстер получил уникальную серебряную статуэтку работы казахских мастеров.