Аркадий Дворкович: «Уверен, что Непомнящий продолжит свое развитие и не остановится на достигнутом»

«Мы наблюдали потрясающий матч, который определил 17-го чемпиона мира, он (матч) был уникальным.

Поздравляю Дин Лижэня, его победа – это историческое событие для Китая, теперь у этой страны обе главные шахматные короны – мужская и женская.

Оба шахматиста заслужили победу. Уверен, что и Ян продолжит свое развитие и не остановится на достигнутом», – сказал глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.

Что сломало Непомнящего в решающей партии? Все решил не только странный ход Яна, но и дерзость Дина

Боль Непомнящего, когда он смирился с поражением: руки дрожали, фигуры упали на пол. А уходя, Ян замахнулся термосом