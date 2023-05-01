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Аркадий Дворкович: «Уверен, что Непомнящий продолжит свое развитие и не остановится на достигнутом»

«Мы наблюдали потрясающий матч, который определил 17-го чемпиона мира, он (матч) был уникальным.

Аркадий Дворкович: «Уверен, что Непомнящий продолжит свое развитие и не остановится на достигнутом»
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Поздравляю Дин Лижэня, его победа – это историческое событие для Китая, теперь у этой страны обе главные шахматные короны – мужская и женская.

Оба шахматиста заслужили победу. Уверен, что и Ян продолжит свое развитие и не остановится на достигнутом», – сказал глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.

Что сломало Непомнящего в решающей партии? Все решил не только странный ход Яна, но и дерзость Дина

Боль Непомнящего, когда он смирился с поражением: руки дрожали, фигуры упали на пол. А уходя, Ян замахнулся термосом

Новый чемпион мира по шахматам – кто он? Имя по цитате Конфуция, живет с родителями, сломал серию Карлсена

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