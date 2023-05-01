$80.51-1.0588.37-1.83

ФШР подписала меморандум о сотрудничестве с Азиатской шахматной федерации

Федерация шахмат России (ФШР) и Азиатская шахматная федерация (ACF) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития шахматного спорта на территории РФ и стран - членов азиатской организации. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ФШР.

ФШР подписала меморандум о сотрудничестве с Азиатской шахматной федерации
© ТАСС

Торжественная церемония подписания меморандума прошла в Музее шахмат ФШР. В ней приняли участие исполнительный директор ФШР Александр Ткачев и генеральный секретарь ACF Хишам Аль-Тахер.

"С 1 мая 2023 года Федерация шахмат России становится полноправным членом Азиатской шахматной федерации. Благодаря этому российские шахматисты смогут принимать участие в большом количестве крупных международных соревнований, а кроме того, появится возможность организовывать важнейшие турниры азиатского календаря в нашей стране. ФШР первая среди всех спортивных федераций России совершила переход в азиатскую федерацию, подав тем самым позитивный пример остальным российским спортивным организациям", - говорится в заявлении пресс-службы.

В ФШР отметили, что целью стратегического сотрудничества с ACF является укрепление дружественных связей среди профессиональных спортсменов, совместная организация личных и командных турниров высокого уровня, проведение дружеских матчей и соревнований.

28 февраля делегаты генеральной ассамблеи ACF проголосовали за включение ФШР в состав организации. Решение о переходе из Европейского шахматного союза в ACF было принято наблюдательным советом ФШР 14 апреля 2022 года. 22 февраля совет Международной шахматной федерации одобрил решение ФШР перейти в ACF.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий