ФШР подписала меморандум о сотрудничестве с Азиатской шахматной федерации

Федерация шахмат России (ФШР) и Азиатская шахматная федерация (ACF) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития шахматного спорта на территории РФ и стран - членов азиатской организации. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ФШР.

Торжественная церемония подписания меморандума прошла в Музее шахмат ФШР. В ней приняли участие исполнительный директор ФШР Александр Ткачев и генеральный секретарь ACF Хишам Аль-Тахер.

"С 1 мая 2023 года Федерация шахмат России становится полноправным членом Азиатской шахматной федерации. Благодаря этому российские шахматисты смогут принимать участие в большом количестве крупных международных соревнований, а кроме того, появится возможность организовывать важнейшие турниры азиатского календаря в нашей стране. ФШР первая среди всех спортивных федераций России совершила переход в азиатскую федерацию, подав тем самым позитивный пример остальным российским спортивным организациям", - говорится в заявлении пресс-службы.

В ФШР отметили, что целью стратегического сотрудничества с ACF является укрепление дружественных связей среди профессиональных спортсменов, совместная организация личных и командных турниров высокого уровня, проведение дружеских матчей и соревнований.