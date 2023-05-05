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ФИДЕ отложила вынесение решения по конфликту Карлсена и Ниманна до октября

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отложила вынесение решения по конфликту Магнуса Карлсена и Ханса Ниманна до октября.

ФИДЕ отложила вынесение решения по конфликту Карлсена и Ниманна
© Sports.ru

Ранее Карлсен обвинил Ниманна в читерстве, а Ниманн в ответ подал на него в суд и потребовал 100 миллионов долларов за ущерб, нанесенный репутации.

Планировалось, что ФИДЕ вынесет вердикт в апреле.

Представительница ФИДЕ Дана Рейзниеце-Озола сообщила, что организация «решила отложить рассмотрение этого вопроса как минимум до октября этого года в ожидании возможного дальнейшего развития событий в гражданском иске между сторонами».

«Внезапный отказ ФИДЕ раскрыть результаты своего независимого расследования укрепляет нашу веру в то, что результаты этого расследования в высшей степени благоприятны для Ниманна», – заявил адвокат американского шахматиста Терренс Овед.

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