ФИДЕ отложила вынесение решения по конфликту Карлсена и Ниманна

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отложила вынесение решения по конфликту Магнуса Карлсена и Ханса Ниманна до октября.

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Ранее Карлсен обвинил Ниманна в читерстве, а Ниманн в ответ подал на него в суд и потребовал 100 миллионов долларов за ущерб, нанесенный репутации.

Планировалось, что ФИДЕ вынесет вердикт в апреле.

Представительница ФИДЕ Дана Рейзниеце-Озола сообщила, что организация «решила отложить рассмотрение этого вопроса как минимум до октября этого года в ожидании возможного дальнейшего развития событий в гражданском иске между сторонами».