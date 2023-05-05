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Карякин заявил о сложностях в психологическом восстановлении Непомнящего

Гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о сложностях восстановления психологии после проигранного Яном Непомнящим матча за шахматную корону.

Карякин заявил о сложностях в психологическом восстановлении Непомнящего
© РИА Новости

«Помню, когда я играл матч с Магнусом Карлсеном, то отдал все силы и вернулся разбитый, уставший.

Полноценное отхождение от матча может занимать до года. Ты отдаешь все силы и потом очень серьезное опустошение. У Яна есть опыт, но здесь главный вопрос не физического состояния, а психологического. И психологически восстановиться после такого матча может быть сложнее, ведь те выигрышные моменты, которые Ян упустил, могут очень долго не давать себя забыть», — передает слова Карякина ТАСС.

Ян Непомнящий завоевал право на титульный матч с чемпионом мира Магнусом Карлсеном после победы в 2022 году на турнире претендентов.

30 апреля он уступил на тай-брейке представителю Китая Дин Лижэню, который стал 17-м чемпионом мира.

Стоит отметить, что в прошлом матче за шахматную корону Непомнящий уступил представителю Норвегии Магнусу Карлсену. Стоит отметить, что норвежец удерживал этот титул на протяжении 10 лет (с 2013 по 2023 год).

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