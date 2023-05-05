Карякин заявил о сложностях в психологическом восстановлении Непомнящего

«Помню, когда я играл матч с Магнусом Карлсеном, то отдал все силы и вернулся разбитый, уставший.



Полноценное отхождение от матча может занимать до года. Ты отдаешь все силы и потом очень серьезное опустошение. У Яна есть опыт, но здесь главный вопрос не физического состояния, а психологического. И психологически восстановиться после такого матча может быть сложнее, ведь те выигрышные моменты, которые Ян упустил, могут очень долго не давать себя забыть», — передает слова Карякина ТАСС.