Карякин заявил о сложностях в психологическом восстановлении Непомнящего
Гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о сложностях восстановления психологии после проигранного Яном Непомнящим матча за шахматную корону.
«Помню, когда я играл матч с Магнусом Карлсеном, то отдал все силы и вернулся разбитый, уставший.
Полноценное отхождение от матча может занимать до года. Ты отдаешь все силы и потом очень серьезное опустошение. У Яна есть опыт, но здесь главный вопрос не физического состояния, а психологического. И психологически восстановиться после такого матча может быть сложнее, ведь те выигрышные моменты, которые Ян упустил, могут очень долго не давать себя забыть», — передает слова Карякина ТАСС.
Ян Непомнящий завоевал право на титульный матч с чемпионом мира Магнусом Карлсеном после победы в 2022 году на турнире претендентов.
30 апреля он уступил на тай-брейке представителю Китая Дин Лижэню, который стал 17-м чемпионом мира.
Стоит отметить, что в прошлом матче за шахматную корону Непомнящий уступил представителю Норвегии Магнусу Карлсену. Стоит отметить, что норвежец удерживал этот титул на протяжении 10 лет (с 2013 по 2023 год).