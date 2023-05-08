Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем и продолжает лидировать в турнире в Румынии

На турнире Grand Chess Tour в Румынии завершилась партия, в которой встречались российский шахматист Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь . Встреча завершилась вничью.

Ранее игроки встречались в матче на первенство мира. После основных 14 партий счёт был ничейным (7-7), а по итогам тай-брейка сильнее оказался Лижэнь.

По итогам трёх партий Непомнящий набрал два очка. Ранее он обыграл Богдана-Даниэля Деака и сыграл вничью с Рихардом Раппортом. Первое место с Яном делят Уэсли Со, Фабиано Каруана и Раппорт. Спортсмены играют без перерыва с 6 по 10 мая и с 12 по 15 мая. 11 мая у шахматистов выходной в рамках турнира.