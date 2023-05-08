$76.82-1.7984.91-2.09

Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем и продолжает лидировать в турнире в Румынии

На турнире Grand Chess Tour в Румынии завершилась партия, в которой встречались российский шахматист Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь. Встреча завершилась вничью.

Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем и продолжает лидировать в турнире в Румынии
©  САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

Россиянин играл белыми фигурами. Партия продолжалась 54 хода и завершилась, когда на доске остались одни короли.

Ранее игроки встречались в матче на первенство мира. После основных 14 партий счёт был ничейным (7-7), а по итогам тай-брейка сильнее оказался Лижэнь.

По итогам трёх партий Непомнящий набрал два очка. Ранее он обыграл Богдана-Даниэля Деака и сыграл вничью с Рихардом Раппортом. Первое место с Яном делят Уэсли Со, Фабиано Каруана и Раппорт. Спортсмены играют без перерыва с 6 по 10 мая и с 12 по 15 мая. 11 мая у шахматистов выходной в рамках турнира.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий