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Непомнящий проиграл Каруане на шахматном турнире в Бухаресте, американец вышел в лидеры

В Бухаресте завершились партии четвёртого тура шахматного турнира Superbet Chess Classic Romania, который является первым этапом Grand Chess Tour — 2023.

Непомнящий проиграл Каруане на шахматном турнире в Бухаресте
© FIDE

Россиянин Ян Непомнящий чёрными фигурами уступил американцу Фибиано Каруане, а Алиреза Фируджа нанёс поражение Богдану-Даниэлю Дьяку. Остальные партии завершились вничью.

Единоличным лидером после четвёртого тура стал Каруана, в активе которого 3 очка из четырёх возможных.

Результаты партий четвёртого тура

Фабиано КаруанаЯн Непомнящий – 1:0.

Максим Вашье-Лаграв – Аниш Гири – 0,5:0,5

Рихард Раппорт – Уэсли Со – 0,5:0,5

Богдан-Даниэль Дьяк – Алиреза Фируджа – 0:1.

Дин Лижэнь – Ян-Кшиштоф Дуда – 0,5:0,5

Положение после 4-го тура

1. Фабиано Каруана – 3 очка.

2-3. Уэсли Со, Рихард Раппорт – по 2,5 очка.

4-7. Ян Непомнящий, Алиреза Фируджа, Дин Лижэнь, Аниш Гири – по 2 очка.

8-9. Максим Вашье-Лаграв, Ян-Кшиштоф Дуда – по 1,5 очка.

10. Богдан-Даниэль Дьяк – 1 очко.

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