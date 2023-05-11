Непомнящий опустился в рейтинге ФИДЕ

Французский шахматист Алиреза Фируджа поднялся на второе место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в реальном времени.

В 5-м туре проходящего в Бухаресте шахматного турнира Superbet Chess Classic Romania (первый этап Grand Chess Tour — 2023) 19-летний француз обыграл действующего чемпиона мира, китайского гроссмейстера Дин Лижэня и выиграл вторую партию подряд на этом турнире. В прошлом туре он нанёс поражение Богдан-Даниэлю Дьяку.