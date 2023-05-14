Непомнящий потерял второе место в рейтинге ФИДЕ

Дела у Лижэня тоже стали хуже.

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проводит первый турнир после встречи за звание чемпиона мира по шахматам. Она завершилась победой китайца Дина Лижэня, который оказался сильнее на тай-брейке. После 14 партий счёт оказался равным – 7:7.

Они принимают участие на этапе Grand Chess Tour в Бухаресте (Румыния). После семи туров у россиянина три поражения. Он делит последнее место с Лижэнем и местным шахматистом Богданом-Даньелом Дьяком. Лидируют Фабиано Каруана и Алирезе Фируджа.

В live-рейтинге ФИДЕ Непомнящий потерял одну позицию и стал третьим. На вторую строчку поднялся Фируджа. Возглавляет рейтинг норвежец Магнус Карлсен.