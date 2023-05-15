Непомнящий занял предпоследнее место на турнире в Бухаресте
Гроссмейстер Ян Непомнящий занял предпоследнее место в общем зачете шахматного турнира Superbet Chess Classic Romania — первый этап Grand Chess Tour — 2023. Об этом сообщает «РИА Новости».
В девятом и последнем туре первого этапа Непомнящий встретился с нидерландцем Анишем Гири. Партия завершилась ничьей на 68-м ходу. За весь турнир россиянин набрал 3,5 очка и занял предпоследнее — девятое — место в общем зачете.
На первом месте с 5,5 очками оказался американец Фабиано Каруана, на втором — француз Алиреза Фирузджа (5 очков) и на третьем — американец Уэсли Со (5 очков). Соревнование проходило по круговой системе с классическим контролем времени.