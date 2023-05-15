Непомнящий занял предпоследнее место на турнире в Бухаресте

Гроссмейстер Ян Непомнящий занял предпоследнее место в общем зачете шахматного турнира Superbet Chess Classic Romania — первый этап Grand Chess Tour — 2023. Об этом сообщает «РИА Новости».

В девятом и последнем туре первого этапа Непомнящий встретился с нидерландцем Анишем Гири. Партия завершилась ничьей на 68-м ходу. За весь турнир россиянин набрал 3,5 очка и занял предпоследнее — девятое — место в общем зачете.