$79.10+1.9086.09+1.84

Непомнящий занял предпоследнее место на турнире в Бухаресте

Гроссмейстер Ян Непомнящий занял предпоследнее место в общем зачете шахматного турнира Superbet Chess Classic Romania — первый этап Grand Chess Tour — 2023. Об этом сообщает «РИА Новости».

Непомнящий занял предпоследнее место на турнире в Бухаресте
© ТАСС

В девятом и последнем туре первого этапа Непомнящий встретился с нидерландцем Анишем Гири. Партия завершилась ничьей на 68-м ходу. За весь турнир россиянин набрал 3,5 очка и занял предпоследнее — девятое — место в общем зачете.

На первом месте с 5,5 очками оказался американец Фабиано Каруана, на втором — француз Алиреза Фирузджа (5 очков) и на третьем — американец Уэсли Со (5 очков). Соревнование проходило по круговой системе с классическим контролем времени.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий