Дворкович назвал ошибкой участие Непомнящего и Дин Лижэня в турнире в Бухаресте

"Ян и Дин, которые боролись за мировую шахматную корону всего неделю назад, сыграли плохо, и сами это хорошо понимают. Думаю, подписываться на участие изначально было ошибкой, но это было их решение, это их ответственность. Они пытались выжать из себя все что можно, но, видимо, выжимать было не так много - силы моральные и физические закончились в Астане, - сказал Дворкович. - Турнир в Бухаресте для них неудачен, но, надеюсь, в ближайшие месяцы они восстановятся и вновь будут конкурировать на самом высоком уровне".