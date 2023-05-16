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Дворкович назвал ошибкой участие Непомнящего и Дин Лижэня в турнире в Бухаресте

Россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь напрасно решили выступить на турнире Grand Chess Tour в Бухаресте - соревнования сложились для обоих неудачно, так как после матча за звание чемпиона мира у обоих шахматистов не осталось никаких сил. Такое мнение ТАСС во вторник высказал президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

Дворкович назвал ошибкой участие Непомнящего и Дин Лижэня в турнире в Бухаресте
© ТАСС

Соревнования в Бухаресте завершились 15 мая, победителем стал американец Фабиано Каруана, набравший 5,5 очка. Непомнящий занял предпоследнее, девятое место (3,5 очка). Дин Лижэнь стал восьмым (4). 30 апреля Дин Лижэнь победил Непомнящего на тай-брейке в матче за мировую шахматную корону в Астане.

"Ян и Дин, которые боролись за мировую шахматную корону всего неделю назад, сыграли плохо, и сами это хорошо понимают. Думаю, подписываться на участие изначально было ошибкой, но это было их решение, это их ответственность. Они пытались выжать из себя все что можно, но, видимо, выжимать было не так много - силы моральные и физические закончились в Астане, - сказал Дворкович. - Турнир в Бухаресте для них неудачен, но, надеюсь, в ближайшие месяцы они восстановятся и вновь будут конкурировать на самом высоком уровне".

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