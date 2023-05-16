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Лагно обыграла Шувалову в первом туре этапа Гран-при FIDE

Россиянка Екатерина Лагно белыми фигурами во вторник обыграла соотечественницу Полину Шувалову в партии первого тура четвертого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Соревнования проходят в Никосии.

Лагно обыграла Шувалову в первом туре этапа Гран-при FIDE
© РИА Новости

Другая россиянка Александра Горячкина черными фигурами проиграла представительнице Германии Динаре Вагнер. Выступающая за Швейцарию Александра Костенюк уступила китаянке Тань Чжунъи, Харика Дронавалли из Индии победила представительницу Казахстана Бибисару Ассаубаеву, грузинка Нана Дзагнидзе обыграла соотечественницу Беллу Хотенашвилли, азербайджанка Гюнай Мамедзаде оказалась сильнее Оливии Киолбасы из Польши.

Во втором туре Лагно черными фигурами сыграет с Мамедзаде, Шувалова - с Ассаубаевой. Горячкина белыми фигурами проведет партию против Дзагнидзе.

Последний, четвертый этап Гран-при FIDE изначально должен был пройти в Польше, но был перенесен на Кипр. По итогам трех этапов первое место в общем зачете занимает китаянка Чжу Цзиньэр, набравшая 308 очков на трех турнирах, за ней следуют Горячкина (263 очка; 2 турнира), Костенюк (250; 2), Лагно (245; 2). По итогам четырех этапов две лучшие шахматистки отберутся на турнир претенденток, который пройдет в 2024 году.

По итогам турниров шахматистки получают очки в общий зачет: за победу - 160, за второе место - 130, за третье - 110, за четвертое - 90, за каждую последующую строчку - на 10 очков меньше.

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