Экс-президент Международной шахматной федерации рассказал, какие бывают инопланетяне

«Я считаю, что мы сами инопланетяне по отношению к другим более древним существам и цивилизациям на нашей планете. Та же шаровая молния, которая появляется и исчезает, никто не может объяснить. Это же не говорит о том, что должны быть руки-ноги-голова, Есть более высокий уровень развития, энергия может существовать в виде плазмы», - сообщил он НСН.