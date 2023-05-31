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«Я видел нормальных»: Илюмжинов рассказал, какие бывают инопланетяне

Экс-глава Калмыкии и бывший президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов прокомментировал слова профессора Стэнфордского университета Гарри Нолана о стопроцентной вероятности существования инопланетян.

Экс-президент Международной шахматной федерации рассказал, какие бывают инопланетяне
© Свободная пресса

«Я поддерживаю этого профессора. Не знаю, в человеческом обличии или нет, я видел нормальных, как астронавтов. Может, мне показалось, может это был сон, но я чувствовал, что это наяву было», - рассказал Илюмжинов, напомнив, что согласно математикам Токийского университета существует 200-процентная вероятность, что живые существа есть на других планетах.

«Я считаю, что мы сами инопланетяне по отношению к другим более древним существам и цивилизациям на нашей планете. Та же шаровая молния, которая появляется и исчезает, никто не может объяснить. Это же не говорит о том, что должны быть руки-ноги-голова, Есть более высокий уровень развития, энергия может существовать в виде плазмы», - сообщил он НСН.

Напомним, в феврале в североамериканском командовании ПВО (NORAD) заявили, что сбитые над США и Канадой неопознанные летающие объекты могли быть внеземного происхождения.

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