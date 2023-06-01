Карякин выступил против участия в Кубке мира по шахматам без флага страны

"Это мой любимый турнир, он проходит по нокаут-системе, я не раз очень успешно там выступал. Но дело в том, что конкретно в предстоящем турнире я не смогу представлять свою страну, не смогу играть под своим флагом и в случае успешного выступления не смогу услышать гимн России. Соответственно, я категорически против этого, моя позиция - она не меняется, я ее много раз высказывал", - сказал Карякин.