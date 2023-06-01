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Шипов прокомментировал отказ шахматиста Карякина выступать на Кубке мира без флага страны

Россиянин Сергей Карякин является принципиальным и волевым человеком, поэтому он принял решение не играть на Кубке мира без флага страны. Такое мнение ТАСС в четверг высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

Гроссмейстер Шипов прокомментировал отказ шахматиста Карякина выступать на Кубке мира без флага страны
© РИА Новости

"Это было абсолютно ожидаемо, потому что Сергей заранее сказал, что хочет выступать только под российским флагом, а такой возможности сейчас не дадут никому. К сожалению, у нас сейчас практически нет классических турниров высокого уровня. Надеюсь, он сыграет в суперфинале чемпионата России. Я к его решению отношусь с уважением, Сергей принципиальный, волевой человек, но все равно жаль, что человек в таком возрасте перестает играть в серьезных соревнованиях, думаю, что шахматы у него сейчас не в приоритете", - сказал Шипов.

В четверг Карякин заявил, что не будет принимать участие в Кубке мира из-за невозможности выступления под флагом России. Из-за санкций Международной шахматной федерации (FIDE) россияне выступают на соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе.

Карякину 33 года, в 2016 году он одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016). В марте 2022 года он был дисквалифицирован FIDE на полгода за поддержку специальной военной операции на Украине. Позже Карякин заявил, что будет играть на международных соревнованиях только в случае возвращения российским спортсменам флага страны.

Кубок мира пройдет с 29 июля по 25 августа в Баку.

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