Гроссмейстер Шипов прокомментировал отказ шахматиста Карякина выступать на Кубке мира без флага страны

"Это было абсолютно ожидаемо, потому что Сергей заранее сказал, что хочет выступать только под российским флагом, а такой возможности сейчас не дадут никому. К сожалению, у нас сейчас практически нет классических турниров высокого уровня. Надеюсь, он сыграет в суперфинале чемпионата России. Я к его решению отношусь с уважением, Сергей принципиальный, волевой человек, но все равно жаль, что человек в таком возрасте перестает играть в серьезных соревнованиях, думаю, что шахматы у него сейчас не в приоритете", - сказал Шипов.