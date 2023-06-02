Российская шахматистка призналась, что довольна своим результатом в серии Гран‑при FIDE

Российская шахматистка Лагно призналась, что довольна своим результатом в серии Гран‑при FIDE
Гроссмейстер Екатерина Лагно заявила «Матч ТВ», что ее устроил результат на четвертом этапе Гран при FIDE в Никосии.
По итогам четвертого этапа Гран при FIDE Лагно стала пятой, что позволило россиянке занять первое место в общем зачете и гарантировало ей участие в турнире претенденток 2024.
— Результатом довольна, так как удалось не только отобраться на претендентский турнир, но и выиграть всю серию Гран При, — сказала Лагно «Матч ТВ».
По итогам четырех этапов на турнир претенденток, который пройдет в апреле 2024 года в Торонто, отобрались Лагно и Александра Горячкина.
Российская шахматистка Лагно призналась, что довольна своим результатом в серии Гран‑при FIDE
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