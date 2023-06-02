$80.97-0.0386.58+0.08

Российская шахматистка Лагно призналась, что довольна своим результатом в серии Гран‑при FIDE

Гроссмейстер Екатерина Лагно заявила «Матч ТВ», что ее устроил результат на четвертом этапе Гран при FIDE в Никосии.

Российская шахматистка призналась, что довольна своим результатом в серии Гран‑при FIDE
© FIDE

По итогам четвертого этапа Гран при FIDE Лагно стала пятой, что позволило россиянке занять первое место в общем зачете и гарантировало ей участие в турнире претенденток 2024.

— Результатом довольна, так как удалось не только отобраться на претендентский турнир, но и выиграть всю серию Гран При, — сказала Лагно «Матч ТВ».

По итогам четырех этапов на турнир претенденток, который пройдет в апреле 2024 года в Торонто, отобрались Лагно и Александра Горячкина.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий