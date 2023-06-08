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Украинский чемпион мира по шахматам умер в 46 лет

5 июня ушёл из жизни известный украинский гроссмейстер Вадим Малахатько, которому было 46 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат Украины и Киева.

Украинский чемпион мира по шахматам умер в 46 лет
© ФАКТИ

В 2001 году в составе сборной Украины он стал чемпионом мира, тогда набрал 2,5 очка из 3 возможных. В 2006-м Малахатько был вице-чемпионом Европы по быстрым шахматам. Со следующего года гроссмейстер стал представлять Бельгию.

Вадим получил звание гроссмейстера в 1998 году. Максимальный его рейтинг – 2633 пункта в октябре 2008-го.

Малахатько также был победителем и призёром ряда международных и национальных турниров, тренером и заслуженным мастером спорта.

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