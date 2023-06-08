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Экс-лидер сборной Армении по шахматам отказался от поездки в Баку на Кубок мира

Бывший лидер сборной Армении Левон Аронян опубликовал пост в социальных сетях, в котором сообщил, что не поедет в Баку, где пройдет розыгрыш Кубка мира по шахматам.

Экс-лидер сборной Армении по шахматам отказался от поездки в Баку на Кубок мира
© РИА Новости

Турнир в столице Азербайджана продлится с 29 июля по 25 августа.

«Я оказался перед дилеммой. Как человек, который очень любит Кубок мира, я хотел бы принять участие в розыгрыше 2023 года, но как армянин я не буду чувствовать себя в безопасности в Баку», — написал шахматист.

По словам Ароняна, он предпочел бы сделать это в режиме онлайн, учитывая, что Международная шахматная федерация (FIDE) продвигает гибридный формат проведения турниров.

Напомним, в мае 2019 года армянский футболист Генрих Мхитарян, будучи игроком лондонского «Арсенала», отказался ехать в Баку на финал Лиги Европы против другого лондонского клуба «Челси».

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что играть под флагом Международной шахматной федерации как минимум странно, а как максимум — унизительно.

Карякин входил в предварительный список игроков турнира.

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