Гроссмейстер Шипов оценил участие Непомнящего в Кубке мира

"Я помню, как два года назад Магнус, которому не надо было отбираться на матч за звание чемпиона мира, обыграл нашего бойца Андрея Есипенко, так сложилась сетка. Но Кубок мира - это ведь отдельный феерический турнир, и не приглашать таких звезд тоже нельзя, и за это приходится в какой-то степени расплачиваться. Я бы согласился не пускать Яна и Магнуса, но только если бы они сыграли между собой еще один нормальный классический матч", - добавил собеседник агентства.