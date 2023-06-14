$83.64+1.0090.39+1.38

Чемпион мира по шахматам Дин Лижэнь не сыграет в Кубке мира в Баку

17-й чемпион мира по шахматам, китайский гроссмейстер Дин Лижэнь не примет участие в Кубке мира, который пройдёт в Баку (Азербайджан) с 30 июля по 24 августа 2023 года. Также на турнире не выступят гроссмейстеры Хикару Накамура (США), Алиреза Фируджа (Франция, ранее — Иран), Вишванатан Ананд (Индия) и Рихард Раппорт (Венгрия). Об этом сообщает Chess.com.

Чемпион мира по шахматам Дин Лижэнь не сыграет в Кубке мира в Баку
© Чемпионат.com

Ранее своё участие в турнире подтвердили российский шахматист Ян Непомнящий, занимающий четвёртое место в рейтинге ФИДЕ, и 16-й чемпион мира по шахматам из Норвегии, лидер мирового рейтинга Магнус Карлсен. Ещё один россиянин, Сергей Карякин, получивший от ФИДЕ персональное приглашение на турнир, отказался от поездки в Баку, объяснив своё неучастие в соревнованиях нежеланием выступать без российских флага и гимна.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТестыВидеоФото
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители