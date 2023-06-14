Шипов считает, что шахматист Карлсен должен брать пример с теннисиста Джоковича

"По части выносливости Магнус всегда был очень хорош, он мог играть 8-10 часов подряд. У Магнуса, пожалуй, доминация в мире была сильнее, чем у Джоковича в теннисе, потому что с сербом на равных бились [Роджер] Федерер с [Рафаэлем] Надалем, а Магнус Карлсен в последние 10 лет не имел себе равных. Но Джокович в свои 36 лет носится по корту под палящим солнцем, порой по пять часов, и не жалуется, поэтому Магнус, который моложе и тратит не так много энергии, должен приводить себя в порядок, работать над выносливостью и физикой, чтобы продолжать бороться за самые высокие места, как Джокович. Сейчас норвежец должен равняться на Джоковича и брать с него пример", - добавил собеседник агентства.