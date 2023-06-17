Гол Лукаку спас Бельгию от поражения в матче с Австрией

Завершился матч третьего тура отборочного турнира к чемпионату Европы – 2024 в группе F, в котором Бельгия принимала Австрию. Игра проходила на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» в Брюсселе. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Австрия находится на первом месте в группе F, набрав семь очков в первых трёх матчах. Бельгия провела на одну игру меньше и набрала четыре очка. На следующей неделе Бельгия сыграет с Эстонией, а Австрия — со Швецией.