Шахматист Артемьев оценил вероятность выступления на Кубке мира

"Скорее всего, я не буду играть на Кубке мира. По классическому рейтингу я не прохожу, а чемпионат Европы по определенным причинам пропустил. Я хочу выступить в большой швейцарке осенью, она начнется в конце октября, но для этого мне нужно получить британскую визу, так что тут тоже гарантий нет. Что касается Кубка мира, то там еще есть персональные места от президента Международной шахматной федерации, но их мало, и мне вряд ли дадут приглашение", - сказал шахматист.