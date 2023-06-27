FIDE объявила имена шахматистов, получивших вайлд-кард на Кубок мира

Международная федерация шахмат (FIDE) на официальном сайте объявила имена шахматистов, получивших вайлд-кард на Кубок мира, который пройдет в Баку (Азербайджан) с 30 июля по 24 августа 2023 года. Ими стали Хикару Накамура и Арджун Эригайси. В женском Кубке обладательницей вайлд-кард стала Чжу Цзиньэр.

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Турнир проводится каждые два года и в 10-й раз пройдет в Баку.

Уже 149 из 206 участников и 72 из 103 участниц подтвердили своё присутствие на Кубке мира. 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен и российский гроссмейстер Ян Непомнящий также подтвердили своё участие в турнире.

Гроссмейстеру из Нидерландов Анишу Гири не понравился такой выбор обладателей вайлд-кард ФИДЕ.