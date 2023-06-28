Суд отклонил иск гроссмейстера Ниманна к Карлсену на $100 млн

Ранее Ниманн подал в суд, указав Карлсена, веб-сайт Chess.com, шахматистов Хикару Накамуру и Дэнни Ренша, а также компанию Play Magnus Group в качестве ответчиков – за причинение «разрушительного ущерба репутации, карьере и жизни».

Ниманн, которого ранее подозревали в читерстве, заявлял об организованной травле в свой адрес и оценивал сумму ущерба в 100 миллионов долларов.

В сентябре Карлсен снялся с турнира в Сент-Луисе после поражения от американца, а позже заявил, что не хочет играть с людьми, которые «неоднократно жульничали». На фоне скандала сайт Chess.com выпустил расследование, где сообщалось о возможном читерстве Ниманна в более чем в 100 шахматных партиях.