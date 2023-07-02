Ян Непомнящий не выиграл ни одной из 10 партий на турнире Global Chess League

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не выиграл ни одной партии в командном турнире Global Chess League, который проходил в Дубае с 22 июня по 2 июля.

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Непомнящий сыграл 10 туров в рапид с контролем времени по 15 минут. Он потерпел два поражения – от Магнуса Карлсена (Норвегия) и Левона Ароняна (США).

Еще восемь партий россиянин свел вничью – по два раза с Максимом Вашье-Лагравом (Франция), Яном-Кшиштофом Дудой (Польша) и Вишванатаном Анандом (Индия), а также по разу в очередных играх с Карлсеном и Ароняном.