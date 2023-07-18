Шахматист Непомнящий прошел обучение для работы на шахте "Ангидрид"
Участник двух матчей за мировую шахматную корону россиянин Ян Непомнящий прошел обучение на подземном полигоне шахты "Ангидрид" Кайрканского рудника. Комментарий Непомнящего предоставили ТАСС во вторник в пресс-службе компании "Норникель".
"Никогда не был сколько-нибудь глубоко под землей. Конечно, в какой-то момент нашей поездки меня ждет еще более глубокое погружение. Это интересный опыт, я первый раз в шахте. Первое соприкосновение с индустрией, профессией, это очень интересно", - сказал Непомнящий.
"Представлял все это по каким-то фильмам и думал, что здесь должно быть меньше места, все будет гораздо темнее и добавится пыль с какой-то опасностью, но на самом деле все спокойно и тихо, сравнительно светло. Впечатление такое, что как будто находишься в некой компьютерной игре, а не в реальной жизни, но, наверное, этим отличается учебный процесс от реальной работы. Джойстики, конечно, мне близки, но вот бурение породы пока далеко. Ошибки в учебе, надеюсь, прощаются, но в забое это уже по-другому работает", - добавил шахматист.
Шахматист ознакомился с буровой установкой Boomer S1D и погрузочно-доставочной машины Caterpillar R1600.
Также ожидается, что Непомнящий сыграет партию в рапид в действующем руднике "Октябрьский" заполярного филиала "Норникеля" на горизонте "минус 700", что, по оценкам экспертов, претендует на мировой рекорд.
Непомнящему 32 года, он дважды играл в матчах за звание чемпиона мира. В 2021 году россиянин уступил норвежцу Магнусу Карлсену со счетом 3,5:7,5, в апреле 2023 года на тай-брейке - китайцу Дин Лижэню. Непомнящий стал чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019), является двукратным чемпионом России (2010, 2020).