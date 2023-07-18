Шахматист Непомнящий прошел обучение для работы на шахте "Ангидрид"

"Представлял все это по каким-то фильмам и думал, что здесь должно быть меньше места, все будет гораздо темнее и добавится пыль с какой-то опасностью, но на самом деле все спокойно и тихо, сравнительно светло. Впечатление такое, что как будто находишься в некой компьютерной игре, а не в реальной жизни, но, наверное, этим отличается учебный процесс от реальной работы. Джойстики, конечно, мне близки, но вот бурение породы пока далеко. Ошибки в учебе, надеюсь, прощаются, но в забое это уже по-другому работает", - добавил шахматист.