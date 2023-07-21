Карякин заявил, что Исинбаева допустила ошибку с последним заявлением
Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал заявление двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой о том, что она является человеком мира. Слова Карякина передает РИА Новости.
«Я не очень поддерживаю, мягко говоря, все эти заявления про «человека мира». Все равно у любого «человека мира» есть паспорт и своя родина. С Исинбаевой мне доводилось неоднократно общаться, мы всегда были в хороших отношениях, но поддержать ее я не могу. Считаю, что она допустила ошибку, сказав такое. Но ошибку всегда можно признать», — сказал Карякин.
12 июля издание El Digital Sur написало, что олимпийская чемпионка переехала жить в Испанию. По информации журналистов, она проживает в «роскошном комплексе» и ведет «скрытный образ жизни».
17 июля Исинбаева заявила, что удостоенные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет (МОК).