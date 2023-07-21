В ФШР отреагировали на отказ Непомнящего выступать в сборной РФ
Отказ гроссмейстера Яна Непомнящего выступать за сборную России является неправильным, несвоевременным и ненужным и связан с его психологической неустойчивостью. Такое мнение в беседе с «РБК» высказал вице-президент Федерации шахмат РФ Сергей Смагин.
Ранее Непомнящий заявил, что не хочет выступать за сборную России «при нынешних отношениях» с ФШР.
«Ян — человек очень эмоциональный. Трудно сказать, для чего он сделал эти заявления, тем более что соревнований с участием нашей сборной пока не просматривается. Может быть, у него уже какие-то другие планы на жизнь. На мой взгляд, это неправильные, несвоевременные и ненужные заявления», — отреагировал на эти слова Смагин.
Он пояснил, что такими заявлениями Непомнящий только выражает неблагодарность федерации, лишь благодаря которой он получил тотальную поддержку в матчах за шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена и китайца Дин Лижэня в виде двух спонсоров — «Сима-ленд» и «Норникель».
«Эти высказывания — продолжение того, что он в принципе психологически неустойчив, что часто его подводит», — отметил Смагин.
По его словам, уход Непомнящего из сборной станет «большой потерей», но ФШР из-за этого «не застрелится, найдет альтернативу, воспитает новых». Смагин подчеркнул, что у федерации «всегда будет сильная сборная».