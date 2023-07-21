В ФШР отреагировали на отказ Непомнящего выступать в сборной РФ

«Ян — человек очень эмоциональный. Трудно сказать, для чего он сделал эти заявления, тем более что соревнований с участием нашей сборной пока не просматривается. Может быть, у него уже какие-то другие планы на жизнь. На мой взгляд, это неправильные, несвоевременные и ненужные заявления», — отреагировал на эти слова Смагин.