Украинским шахматистам рекомендовали воздержаться от контактов с россиянами на Кубке мира
Федерация шахмат Украины (ФШУ) выпустила официальное заявление, в котором рекомендовала своим спортсменам избегать контактов с представителями России и Беларуси на грядущем Кубке мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ), который пройдёт в Баку (Азербайджан) с 30 июля по 24 августа.
В списке рекомендаций ФШУ значится:
«Воздерживаться от рукопожатий с представителями России и Беларуси независимо от того, под каким флагом они выступают;
Избегать совместных фото и видеосъёмок с представителями России и Беларуси;
Избегать разговоров с представителями России, за исключением случаев, предусмотренных правилами шахмат;
Воздерживаться от действий, которые могут навредить имиджу Украины», — говорится в официальном сообщении.
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