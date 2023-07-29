Украинским шахматистам рекомендовали воздержаться от контактов с россиянами

«Воздерживаться от рукопожатий с представителями России и Беларуси независимо от того, под каким флагом они выступают;



Избегать совместных фото и видеосъёмок с представителями России и Беларуси;



Избегать разговоров с представителями России, за исключением случаев, предусмотренных правилами шахмат;



Воздерживаться от действий, которые могут навредить имиджу Украины», — говорится в официальном сообщении.