Вице-президент ФШР: запрет пожимать руки россиянам на Кубке мира помешает только украинцам

«Этот Кубок мира будет специфическим, он пройдет в обстановке политической напряжённости. На турнир не приедут армяне, и украинским шахматистам запретили пожимать руки нашим спортсменам. Мне кажется, это глупость, которая помешает только украинцам, принесет им дискомфорт. Я на сто процентов уверен, что на турнире будут встречи между нашими шахматистами и украинцами», — приводит слова Самгина ТАСС.