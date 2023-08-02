Дворкович рассказал, как победил украинского соперника в борьбе за пост главы ФИДЕ

«Пандемия коронавируса, несмотря на многие ограничения, помогла нашей команде создать определенный авторитет в шахматном мире. Мы воспользовались развитием онлайн-шахмат, смогли вложить заработанные деньги в поддержку более слабых федераций, женских шахмат, социальных программ. К 2022 году мы подошли с кредитом доверия.



Основной соперник на тех выборах был из Украины. Он живет и работает в США. Может быть, у него были свежие идеи относительно того, как нужно заниматься шахматами. Скорее всего, как бизнесом. Он работает в немецкой аудиторской фирме, в том числе, наверное, из-за этого. Но его никто не знал. Да, он гроссмейстер, есть положительная деловая репутация, но в шахматном мире его никто не знал. А за нами были конкретные результаты, которых мы достигли. Я был бы не против работать с ним вместе в команде, но у него другие планы», — сказал Дворкович в интервью YouTubе-каналу «Влобушкинъ».