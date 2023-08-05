Дворкович раскрыл подробности победы над украинцем в борьбе за пост главы FIDE

«У него были свежие идеи относительно того, как нужно заниматься шахматами — скорее всего, как бизнесом. Наверное, в том числе из-за этого он работает в немецкой аудиторской фирме. Да, он гроссмейстер, есть положительная деловая репутация, но в шахматном мире его никто не знал», — заявил Дворкович. Он подчеркнул, что россияне представляли более конкретные результаты.