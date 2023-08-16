Шипов оценил выступление российских шахматистов на Кубке мира

Шипов о Кубке мира: «Россияне показали слабый результат. В ближайшее время индийцы будут лидерами в мужских мировых шахматах»
Сергей Шипов заявил, что российские шахматисты слабо провели Кубок мира.
Турнир проходит в Баку. Никто из представителей России не попал в 1/4 финала, лучший из россиян – Ян Непомнящий – выбыл в 1/8.
«Я считаю, что россияне показали слабый результат, но хочу отметить успех индийских товарищей, они вчетвером вышли в четвертьфинал.
Там много молодых шахматистов, и похоже, что в ближайшее время именно они будут лидерами в мужских мировых шахматах.
Надеюсь, что и наша молодежь подтянется, что Андрей Есипенко перестанет подставлять фигуры под бой, прибавят молодые Володар Мурзин, Арсений Нестеров и другие молодые ребята», – сказал гроссмейстер.
Шипов о Кубке мира: «Россияне показали слабый результат. В ближайшее время индийцы будут лидерами в мужских мировых шахматах»
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