$97.42-3.62106.57-4.11

Шипов о Кубке мира: «Россияне показали слабый результат. В ближайшее время индийцы будут лидерами в мужских мировых шахматах»

Сергей Шипов заявил, что российские шахматисты слабо провели Кубок мира.

Шипов оценил выступление российских шахматистов на Кубке мира
© Sports.ru

Турнир проходит в Баку. Никто из представителей России не попал в 1/4 финала, лучший из россиян – Ян Непомнящий – выбыл в 1/8.

«Я считаю, что россияне показали слабый результат, но хочу отметить успех индийских товарищей, они вчетвером вышли в четвертьфинал.

Там много молодых шахматистов, и похоже, что в ближайшее время именно они будут лидерами в мужских мировых шахматах.

Надеюсь, что и наша молодежь подтянется, что Андрей Есипенко перестанет подставлять фигуры под бой, прибавят молодые Володар Мурзин, Арсений Нестеров и другие молодые ребята», – сказал гроссмейстер.