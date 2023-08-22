Непомнящий рассказал, как изменилось общение с украинскими шахматистами

«Честно говоря, не сказал бы, что что-то кардинально поменялось. Понятно, что с шахматистами с Украины отношения стали хуже в целом. Но с теми, с кем я общался раньше, так и продолжаю общаться. А с кем не было отношений, с теми поводов их заводить не прибавилось», — заявил Непомнящий.