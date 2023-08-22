Непомнящий рассказал, как изменилось общение с украинскими шахматистами

Гроссмейстер Непомнящий заявил об ухудшении отношений с украинскими шахматистами
Участник двух матчей на первенство мира по шахматам Ян Непомнящий в интервью РИА Новости заявил, что за последние полтора года отношения с украинскими шахматистами ухудшились.
По его словам, при этом коммуникация с другими зарубежными гроссмейстерами в целом не претерпела никаких изменений.
«Честно говоря, не сказал бы, что что-то кардинально поменялось. Понятно, что с шахматистами с Украины отношения стали хуже в целом. Но с теми, с кем я общался раньше, так и продолжаю общаться. А с кем не было отношений, с теми поводов их заводить не прибавилось», — заявил Непомнящий.
15 августа российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение от Видита Гуджрати из Индии в 1/8 финала Кубка мира в Баку и вылетел из турнира.
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