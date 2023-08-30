Горячкина рассказала, как готовилась к Кубку мира по шахматам в одиночку

«Непосредственно на турнире мне помогал папа. Он был моральной поддержкой. Что касается шахматной части, то я готовилась абсолютно сама. Понятно, что без компьютера никуда, но если говорить о тренере, то я делала всё сама», — рассказала Горячкина на пресс-конференции.