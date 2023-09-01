Горячкина рассказала об отношениях с украинскими шахматистками

«Ухудшились ли отношения с украинками? Это всё очень преувеличено. Мы также здороваемся, но не в присутствии телекамер, чтобы у них не было никаких проблем. Я выступаю за спорт вне политики. Если бы в финале пришлось играть с Анной Музычук, меня настраивали не вестись на мелкие провокации и просто играть в шахматы. И никаких предпосылок для того, что что-то может пойти не так, не было. А в шахматном плане мне, наверное, было бы чуть проще играть с Анной. Потому что мы провели много партий, я её хорошо знаю и понимаю, к чему надо готовиться», — приводит слова Горячкиной «РИА Новости Спорт».