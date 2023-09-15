Смагин назвал исторической победу шахматиста Гребнева на юниорском первенстве Азии

"Мало кто его знает, но я с ним встретился на одном из рапидных турниров, и он мне очень понравился. У него есть огромное желание прогрессировать, отличная работоспособность. Такие победы просто так не добываются, я желаю Алексею дальнейших успехов", - добавил собеседник агентства.